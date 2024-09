Em meio à data Fifa, Fluminense faz segundo treino de olho em duelo contra o Juventude no Brasileirão

Para o embate contra o Juventude, o Tricolor carioca ainda não deverá ter Diogo Barbosa (lesão no menisco do joelho direito), Ignácio (lesão no menisco do joelho esquerdo) e Lelê (lesão de LCA no joelho direito).

Em contrapartida, o Fluminense terá um retorno importante. O volante Martinelli, que cumpriu suspensão na vitória carioca sobre o São Paulo na última rodada, já estará disponível para jogo.

O Fluminense engatou uma boa sequência no Brasileirão e não sabe o que é perder há três partidas. O Tricolor das Laranjeiras, inclusive, conseguiu deixar a zona de rebaixamento e aparece na 16ª colocação, com 27 pontos. Do outro lado, o Juventude figura em 14º, com 28 pontos.