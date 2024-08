O Santos deve aceitar a proposta do Porto por Jair? Vote!

O Santos recebeu uma proposta do Porto, de Portugal, pelo zagueiro Jair. Os portugueses ofereceram 15 milhões de euros (cerca de R$ 92,4 milhões) pelo Menino da Vila.

O defensor de 19 anos está sendo cobiçado nesta janela de transferências. Recentemente, o Peixe recusou uma oferta de 12 milhões de dólares do Botafogo pelo atleta. Na ocasião, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o garoto só sai caso algum clube pague a sua multa, que é de 70 milhões de euros (R$ 386,7 mi).

Jair assumiu a titularidade na zaga do Santos após a venda de Joaquim aos Tigre, do México. Ao todo, o zagueiro soma 13 partidas pelo Alvinegro Praiano na temporada e se tornou titular indiscutível do time de Fábio Carille ao lado de Gil.