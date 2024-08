Gabriel Milito analisa vitória do Atlético-MG diante do São Paulo: "Grande trabalho coletivo e defensivo"

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após o duelo, o técnico Gabriel Milito explicou em coletiva de imprensa a estratégia utilizada pela equipe no confronto.

"Sabíamos que iríamos jogar contra uma equipe muito boa e forte, que não perdia há muitos jogos. Decidimos jogar uma partida de muita neutralização contra o rival e, a partir disso, recuperar a bola e atacar. A equipe fez um grande trabalho coletivo e defensivo. Não é fácil defender aqui na casa do São Paulo, que tem muitas virtudes e jogadores desequilibrantes. Acho que controlamos bem a partida sem bola", afirmou o treinador.