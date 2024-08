Devia ser adiado? Rafinha cita clima pesado no São Paulo após morte de Izquierdo: "Ninguém consultou"

Um dos mais experientes do grupo, o lateral direito não cobrou que o jogo fosse adiado, mas revelou que ninguém do São Paulo foi consultado sobre a situação.

"Ninguém consultou a gente. É difícil falar isso agora [se o jogo devia ser adiado]. Posso responder por mim. Se a gente fala agora, pessoal pode interpretar que eu estou dizendo isso porque o São Paulo perdeu o jogo. Não. São 25 jogadores que vão para o jogo, cada um reage de uma forma. Tem jogador que consegue seguir a mesma pegada, mesma concentração. Tem outros que sentem mais. Um companheiro de profissão morreu do nosso lado há seis dias. É complicado. Não é todo mundo que reage da mesma forma. Vocês sabem disso, a gente abre o telefone, vê televisão, e estavam sempre falando do menino [Izquierdo]. Não tem como a gente esquecer", comentou.

"Cada um reage de uma forma. Tem pessoas, torcedores, que têm outras prioridades. Aconteceu o que aconteceu e vida que segue. Mas o jogador sente. Poderia ser um de nós. O cara saiu para trabalhar e não volta mais para casa. Um filho recém-nascido, companheiro de profissão. A gente sente porque sabe que poderia ser um de nós. Se tivesse acontecido com algum de nós do São Paulo, ficaríamos felizes se outros dessem o mesmo suporte, mesma atenção que nós demos. A gente torce para que não aconteça com ninguém. Mas infelizmente aconteceu, e que Deus o receba de braços abertos", concluiu.

O caso Juan Izquierdo causou enorme comoção no vestiário do São Paulo. No último fim de semana, o treinador Luis Zubeldía disse em entrevista coletiva que o elenco estava "abalado". Tanto é que cinco jogadores vão ao Uruguai para acompanhar o velório do defensor: Rafinha, Galoppo, Michel Araújo, Wellington Rato e Calleri. O vice-presidente do clube, Harry Massis, também representará o Tricolor.

Calleri e Michel Araújo, inclusive, visitaram o jogador no Hospital Albert Einstein mais de uma vez. Após notícia que o quadro do defensor havia piorado, Michel, aliás, foi às lágrimas no campo do Morumbis, logo após o jogo diante do Vitória, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, ficou marcada por diversas homenagens a Izquierdo. Os jogadores do São Paulo atuaram com o nome do uruguaio em suas costas, além de respeitarem um minuto de silêncio antes da bola rolar. Na chegada do ônibus ao Morumbis, a torcida são-paulina, além de fazer festa, soltou fumaça azul, em alusão à bandeira do Uruguai, e rezou a oração do Pai Nosso.