RB Bragantino perde do Criciúma, se aproxima do Z4 e chega à sexta partida sem vitória no Brasileiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 19ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino visitou o Criciúma no Heriberto Hulse, perdeu por 1 a 0, se aproximou da zona de rebaixamento e viu sua sequência sem vitórias aumentar para seis jogos. Hermes foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com a derrota, o RB Bragantino permaneceu com 27 pontos, na 15ª colocação, apenas duas posições à frente do primeiro time do Z4, Vitória, que tem 22 somados, e chegou ao sexto embate sem vitória (dois empates e quatro derrotas) no torneio. Já o Criciúma chegou aos 28 pontos, na 12ª colocação.

O RB Bragantino volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Bahia, no Nabi Abi Chedid. No sábado, também às 18h30, o Criciúma visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Ambos os duelos serão válidos pela 25ª rodada do Brasileirão.