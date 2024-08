Palmeiras encerra fase de grupos do Brasileiro sub-17 invicto e decide as quartas contra o Corinthians

O Palmeiras venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, no encerramento da fase de grupos do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Murilo Dourado e Erick Belé.

Com isso, o Verdão avançou às quartas de final na liderança do Grupo B, com 25 pontos conquistados. Na próxima fase, o Alviverde enfrentará o Corinthians, que ficou em quarto lugar no Grupo B. Nessa etapa, serão disputados jogo de ida e volta, com o verdão decidindo em casa.

Murilo Dourado abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Depois de passe de Erick Belé, o artilheiro do Verdão avançou na área, bateu e balançou as redes. Aos 43, Murilo devolveu a assistência para Belé, que fez o segundo.