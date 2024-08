Mauricio lamenta morte de Juan Izquierdo e se solidariza com a família do jogador junto do Palmeiras

Nas palavras de Mauricio, todo o nosso apoio, solidariedade e votos de muita força à família, aos amigos e aos fãs de Juan Izquierdo neste momento de tanta tristeza. Estamos juntos! ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/GOXeBSagUv

O jogador de 27 anos sofreu um mal súbito aos 39 minutos do jogo entre São Paulo e Nacional, pelas oitavas da Libertadores. O zagueiro perdeu o equilíbrio, caiu no gramado e foi prontamente pelos médicos de sua equipe. Em seguida, seguiu de ambulância para o Hospital Israelita Albert Einstein, onde esteve internado desde então.

De acordo com o Hospital, o falecimento ocorreu às 21h38 da terça-feira, "em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca". Após a notícia do falecimento do atleta ser divulgada, o Palmeiras se manifestou através das redes sociais e lamentou o ocorrido.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, e presta condolências aos familiares e amigos do atleta neste momento de enorme tristeza para o mundo do futebol", escreveu o clube.