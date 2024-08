Com um a mais, Cruzeiro empata com Internacional e desperdiça chance de entrar no G6 do Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Internacional, no Mineirão, em partida atrasada válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cabuloso, que perdeu um pênalti, jogou com um a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, mas desperdiçou a chance de figurar no grupo dos seis primeiros da competição.

Agora, com 38 pontos, o Cruzeiro permanece estacionado na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Os mineiros têm uma unidade a menos que o Bahia, que abre o G6 e tem 37. Já o Internacional, com 29 pontos, permanece na 11ª posição.

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro retorna aos gramados no domingo (1º), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO, no Mineirão. O Internacional, por sua vez, no mesmo dia, às 18h30, visita o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.