América-MG anuncia o retorno do técnico Lisca após três anos

O América-MG anunciou nesta quarta-feira o retorno do técnico Lisca para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador de 52 anos passou pelo Coelho entre 2020 e 2021, quando subiu a equipe para a Série A e depois conduziu o time às semifinais da Copa do Brasil e ao vice-campeonato estadual.

Junto com Lisca, retornam o auxiliar-técnico Márcio Hahn e William Batista, ex-treinador do sub-20 do América. Em sua primeira passagem no clube, o treinador esteve no comando da equipe por 82 jogos, com o histórico de 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas.