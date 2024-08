São Paulo x Atlético-MG: confira informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Nessa quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético-MG pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil. O confronto vai acontecer às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Para chegar até aqui, o Tricolor superou Águia de Marabá e Goiás nas fases anteriores. Atual campeão, o clube busca o bicampeonato, que foi alcançado apenas pelo Cruzeiro, entre 2017 e 2018.

Com este objetivo na mira, o São Paulo terá que lidar com as ausências de Alan Franco e Zubeldía, ambos cumprem suspensão após serem expulsos no jogo da volta das oitavas de finais, contra o Esmeraldino. Alisson, Pablo Maia, Patryck e Ferreirinha completam a lista de desfalques.