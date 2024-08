São Paulo fecha preparação para pegar o Atlético-MG pela ida da Copa do Brasil; veja time provável

Nesta terça-feira, o São Paulo finalizou a preparação no CT da Barra Funda para o jogo contra o Atlético-MG, pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis.

Para a partida, o Tricolor não contará com o técnico Zubeldía e o zagueiro Alan Franco, expulsos no fim da volta das oitavas de finais contra o Goiás. Na vaga do defensor, Ferraresi é o favorito, mas Sabino acumula atuações positivas e acirrou a disputa.

Um provável São Paulo, portanto, tem: Rafael; Rafinha, Ferraresi, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Wellington Rato.