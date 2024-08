Polícia investiga relação da gestão Augusto Melo com influencers sob suspeita de milícia digital

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a relação da gestão Augusto Melo, no Corinthians, com influencers digitais que, desde a época de campanha eleitoral e também após a vitória nas urnas, agem com o intuito de promover e proteger a diretoria do clube nas redes sociais. A suspeita de uma eventual ação criminosa e orquestrada por meio de milícia digital, fonte de fake news e de ataques virtuais, está sob apuração dos departamentos de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), com apoio do Gaeco (Crime Organizado).

A ação das autoridades foi iniciada após conselheiros do clube e jornalistas procurarem a polícia para relatar movimentações coletivas e ameaças, principalmente, nas redes sociais, mediante a todo e qualquer tipo de manifestação, porventura, interpretada como contrária ou de desagrado a atual administração corintiana.

"Há muito tempo nós estamos recebendo várias ameaças. Eu, pessoalmente, a minha família, e chegamos ao cúmulo de ameaçarem jogar uma bomba no Conselho. Fiz um boletim de ocorrência e pedi para abrir um inquérito, está tramitando", contou Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube e ex-delegado de polícia.