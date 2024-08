Garçom, Lucas lidera São Paulo em assistências na temporada 2024

Um dos líderes técnicos do São Paulo, o meia-atacante Lucas Moura tem como especialidade na temporada servir os companheiros. Prova disso é que ele lidera o Tricolor em assistências em 2024.

Em 31 jogos, o experiente jogador anotou nove gols e contribuiu com sete passes para alguém balançar as redes. De acordo com o Sofascore, portanto, ele precisa de 142 minutos para participar de um tento.

Lucas, ainda, tem 75% de conversão de chances, 37 passes decisivos e 55 dribles certos. Ao lado de Luciano e Calleri, o meia-atacante conduz o ataque são-paulino.