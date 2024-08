Falta de eficiência vira grande empecilho para o Corinthians escapar do rebaixamento; veja números

A falte de eficiência da equipe do Corinthians virou o grande empecilho para a equipe escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Fortaleza, no último domingo, reforçou esse sentimento interna e externamente.

Segundo dados da plataforma Sofascore, o Corinthians é o pior time da Série A do Brasileiro em conversão de grandes chances de gol. De 35 ocasiões consideradas claras, o time só converteu oito, gerando 27 desperdícios. No saldo final, o aproveitamento é de 22,9% de conversão.

"Temos atacantes que tem muitas situações de gols. Isso nos dá confiança, não tranquilidade. Estamos preocupados. A equipe criou situações claras e não fizemos. O que temos que fazer é dar confiança, tranquilidade, seguir trabalhando, para que eles respondam bem. É um momento difícil para todos. Sei que a torcida está preocupada. Mas há situações que temos que enfrentar. Temos que tomar as melhores decisões", disse o técnico Ramón Díaz, após o revés para o Fortaleza.