Desfalcado, Flamengo finaliza preparação para encarar o Bahia na ida das quartas da Copa do Brasil

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Bahia no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro carioca chega desfalcado para esta partida.

O Flamengo ainda não deve ter as presenças de Pedro, Gabigol e Arrascaeta diante do Tricolor baiano. Os dois atacantes iniciaram o processo de transição física na última segunda-feira, mas ainda precisam aprimorar a forma. Já o meia ainda se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

O Rubro-Negro carioca ainda terá que lidar com outras duas ausências de peso. Everton Cebolinha (cirurgia após ruptura do tendão de Aquiles) e Matías Viña (cirurgia no joelho direito) seguem entregues ao departamento médico.