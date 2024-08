Corinthians vence RB Bragantino e garante vaga na semifinal do Brasileiro feminino

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no Canindé, e garantiu vaga para a semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. As Brabas levaram a melhor no agregado, já que na ida os times empataram por 1 a 1.

O gol do Corinthians foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, com Vic Albuquerque. A meia-atacante aproveitou o rebote da finalização de Millene para vencer a goleira Thalya.

Na segunda etapa, as Brabas administraram a vantagem e garantiram a classificação. A goleira Lelê, que se recuperou de lesão grave no joelho, voltou a ficar disponível na lista de relacionadas.