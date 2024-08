Bahia renova contrato do atacante Biel até 2029

O Bahia anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do atacante Biel. O jogador, cujo vínculo com o clube era válido até 2028, o estendeu por mais um ano, permanecendo na equipe até o final de 2029.

Revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Grêmio, Biel está no Bahia desde 2023 e ajudou a equipe na conquista do Campeonato Baiano do ano passado.

Nesta temporada, o atacante de 23 anos já entrou em campo 42 vezes e, apesar de começar muitas vezes no banco de reservas, é o líder em assistências na equipe, com dez, além de cinco gols marcados.