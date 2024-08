Brasileirão: Só dois times escaparam do descenso na situação do Corinthians

A situação do Corinthians não é nada simples. Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro de pontos corridos passou a ser disputado por 20 times, apenas duas vezes um clube não foi rebaixado com a situação semelhante a do Timão na 24ª rodada do Brasileirão. O cálculo foi feito com equipes que possuíam 22 pontos ou menos neste mesmo estágio de competição.

Essa é a exata pontuação dos comandados de Ramón Díaz, que estão na 18ª colocação. O Fluminense, primeiro time fora do Z4, possui 24.

O Tricolor Carioca é justamente um dos times que escapou da degola em situação adversa semelhante à do Corinthians. Em 2009, o Flu tinha apenas 18 pontos na 24ª rodada do Brasileiro. No final, em campanha heróica, a equipe carioca permaneceu na primeira divisão, com 46 pontos.