Jornal: Mbappé cobra cerca de R$ 330 milhões do PSG e leva dívida à Uefa

Há dois anos, Mbappé ficou de fora da pré-temporada do Paris Saint-Germain, após decidir que não renovaria com o clube, que tinha vínculo com o atleta até 2024. Entretanto, um acordo foi feito entre as partes, onde o jogador abriria mão de cerca de 55 milhões de euros. Segundo o L'Equipe, nenhum documento foi assinado e, portanto, os termos originais do contrato estariam mantidos.

Caso PSG e Mbappé não se resolvam, o clube pode sofrer punições, que seriam impostas pela LFP (Liga de Futebol Profissional) da França, impedindo a equipe de registrar novos atletas.

Em sete temporadas no Paris Saint-Germain, Mbappé marcou 256 gols em 308 jogos, tendo conquistado seis vezes o Campeonato Francês.