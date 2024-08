Santos se reapresenta com novidades e dá início à preparação para pegar o Guarani; veja programação

O elenco do Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, dois dias após a derrota para o Avaí, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de folgar no domingo, o grupo voltou aos treinos, no CT Rei Pelé, e deu início à preparação para enfrentar o Guarani com novidades.

A boa notícia foi a presença do lateral direito JP Chermont. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o ala mais uma vez participou do treinamento com o plantel e, inclusive, pode ser novidade entre os relacionados do Peixe para a partida em Campinas.

Além dele, o atacante Wendel Silva, recém-anunciado, também participou das atividades. Ele, porém, ainda tem que aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder fazer sua estreia pela equipe.