Flaco usa adversidades como motivação e celebra volta por cima no Palmeiras: "Grato pela oportunidade"

O atacante Flaco López foi o grande herói do Palmeiras na vitória do clássico deste domingo, contra o São Paulo. O argentino relembrou a fase complicada que passou após perder um gol no jogo contra o Cruzeiro, há cerca de um mês, mas garantiu que usou isso como motivação para dar a volta por cima.

Na ocasião, Flaco recebeu belo cruzamento de Vanderlan e, praticamente debaixo da trave, não acertou a bola com precisão e mandou para fora. Apesar do tento desperdiçado, ele marcou um belo gol no mesmo jogo.

"Perder o gol contra o Cruzeiro foi um momento difícil para mim, mas sei lidar com as adversidades , críticas e transformá-las em motivação. Sobre as chances contra o São Paulo, estou extremamente feliz e grato pela oportunidade de contribuir com a equipe", disse.