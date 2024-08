Corinthians deve ter trio de ataque contra o Bragantino; veja provável time

Pedro Henrique, Gustavo Henrique e Giovane devem ser as mudanças de Ramón Díaz em relação ao time que empatou com o Fluminense no último sábado (17). Eles devem entrar nas vagas de Talles Magno, Garro e André Ramalho, respectivamente.

Nesta segunda-feira, após trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, Ramón Díaz orientou um exercício tático no gramado. Cobranças de pênalti e falta também foram trabalhadas pelo elenco.

O jogo contra o Red Bull Bragantino será nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Timão venceu o Massa Bruta por 2 a 1 e portanto garante classificação para as quartas com simples empate.