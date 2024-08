Com Manchester City interessado, Gundogan pode deixar o Barcelona

??? Ilkay Gündogan can really leave Barça before the end of the transfer window.

Not guaranteed yet but his camp has started exploring options for the final days as Barça are open to letting Ilkay go.

Flick said he expects Gündo to stay but solutions are being explored. pic.twitter.com/J5HZREyK14

O Manchester City é o principal candidato para contratar Gundogan, que foi jogador do time entre 2016 e 2023. O clube já fez contato com os agentes do atleta e com Pep Guardiola. A diretoria dos Cityzens vê a volta do antigo capitão com bons olhos.

Treinador e compatriota de Gundogan, Hansi Flick falou sobre o caso com um ar de otimismo com relação à permanência do jogador.