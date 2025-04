Piastri e McLaren dominam 3º treino livre do GP do Bahrein; Bortoleto é o 18º colocado

O australiano Oscar Piastri dominou o terceiro treino livre do GP do Bahrein de F-1 na manhã deste sábado e foi mais meio segundo mais rápido do que Lando Norris, seu companheiro de McLaren. Charles Leclerc, da Ferrari, fez o terceiro melhor tempo. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 18ª posição.

Piastri já havia feito o melhor tempo no segundo treino livre e marcou 1min31s646 após 12 voltas, enquanto Norris terminou com 1min32s314. Bortoleto completou 15 giros e teve como melhor tempo 1min34s518.

Em uma sessão com condições quentes (33 graus Celsius) em Sakhir, o treino não foi considerado muito produtivo para acertar os carros para o treino de formação do grid e para a corrida, que acontece neste domingo.