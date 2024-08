Alerrandro vê gol de bicicleta como mais bonito da carreira: "Contra o Cássio fica mais especial"

Com a expulsão de Neris, ainda no primeiro tempo, o técnico Tiago Carpini sacou Alerrandro para a entrada do zagueiro Edu. O jogador vê a alteração com naturalidade.

"É difícil ter uma expulsão assim no começo do jogo, o centroavante é o que sobra, que sempre sai, mas feliz pelo gol, o mais importante foi o resultado", concluiu.

Com o empate, o Vitória deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, com 22 pontos, mesma pontuação do Corinthians, mas com vantagem no número de triunfos (6 a 4). Na próxima rodada, a equipe encara o São Paulo, às 18h30 desse domingo, no Morumbis.