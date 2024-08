São Paulo ostenta invencibilidade sem Zubeldía à beira do campo

O outro auxiliar que integra a comissão técnica de Luis Zubeldía, Carlos Gruezo, também teve oportunidade de comandar o São Paulo devido a uma suspensão do treinador tricolor, contra o Red Bull Bragantino, jogo em que Lucas, Luciano e companhia venceram por 2 a 0.

Agora, porém, trata-se de um clássico, na cada do adversário, que não vive um bom momento, é verdade, mas contará com o apoio massivo de sua torcida para tentar garantir uma vitória sobre o rival e recuperar a confiança antes do confronto decisivo pelas oitavas de final da Libertadores.

E é justamente por causa da Libertadores que São Paulo e Palmeiras deverão preservar alguns de seus principais jogadores no clássico deste domingo, já visando a partida de volta das oitavas de final do torneio sul-americano, no meio de semana. Depois de perder para o Botafogo por 2 a 1 no Rio de Janeiro, o Verdão terá de reverter o placar em casa na próxima quarta-feira. O Tricolor, por sua vez, empatou sem gols com o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu, e está em uma situação um pouco mais confortável, já que precisa de uma simples vitória no Morumbis, quinta, para avançar de fase.