Rossi aponta desgaste físico do Flamengo na derrota contra Botafogo pelo Brasileirão

O Flamengo sofreu um duro golpe no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro não fez frente ao Botafogo, especialmente no segundo tempo, e perdeu por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O goleiro Rossi apontou o desgaste físico do time.

"Pude pegar um pênalti, mas depois não deu para sustentar tanto. Eles tiveram um dia a mais de descanso, jogaram na quarta, e a gente jogou na quinta. A gente não teve 72 horas depois do último jogo. Então eu acho que no segundo tempo, nos últimos 30 minutos, a gente sofreu de um jeito que estava mais cansado do que eles. Agora é olhar para a frente. Temos um jogo a menos e ainda podemos recuperar os pontos perdidos hoje (domingo). Faltam muitos jogos. A gente tem de seguir pensando na frente, temos uma final quinta-feira na Bolívia, a gente tem de seguir pensando sempre positivamente", declarou Rossi.

Embora tenha levado quatro gols, Rossi evitou uma goleada pior. O goleiro pegou um pênalti, cobrado por Almada, quando o placar estava 2 a 1. Depois, fez defesas importantes. Contudo, na reta final, foi vazado mais duas vezes.