Caxias é superado pelo Ypiranga e segue sem vencer fora de casa na Série C

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias visitou o Ypiranga no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Zé Vitor.

Com o resultado, o Caxias seguiu sem vencer fora de casa na Série C. Até aqui, foram dois empates e sete derrotas. A equipe ficou estacionada com 15 pontos, na 16ª colocação. Do outro lado, o Ypiranga, que perdeu para a Ferroviária na rodada passada, voltou ao caminho dos triunfos vencer. Assim, alcançou 27 pontos na sexta posição.

O Caxias retorna aos gramados neste sábado, contra o Ferroviário, pela 17ª rodada da Série C. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile. Já o Ypiranga visita o Floresta na segunda-feira, também pela 17ª rodada. Desta vez a partida acontece às 20h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.