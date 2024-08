Benfica renova com Di María até junho de 2025

Nesta terça-feira, por meio de um comunicado oficial, o Benfica anunciou que renovou o contrato do atacante Ángel Di María por mais uma temporada, até 31 de junho de 2025. Assim, o atleta de 36 anos, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, agora totaliza cinco temporadas com as cores do clube português.

"Estou feliz por ficar mais um ano no Benfica, de poder continuar a vestir esta camisa, que seja possível alcançar os títulos que na época passada não consegui. Sempre quero mais, melhorar a cada ano. As coisas individuais não são as que mais aprecio, gosto mais do coletivo", afirmou o argentino.

"Voltar a ser campeão nacional pelo Benfica seria muito lindo. Era o sonho que eu tinha na temporada passada, não consegui concretizá-lo, mas queria muito. A vida me deu uma segunda oportunidade, seria muito especial para mim e para todos os torcedores", adicionou o Di María.