Auxiliar revela fala de Abel, do Palmeiras, antes de expulsão e dispara contra Daronco: "Inacreditável"

João Martins não gostou da condução do jogo de Daronco e reclamou sobre as muitas paralisações por faltas. O auxiliar ainda revelou qual foi a fala de Abel no gesto obsceno, que foi revisado pelo VAR, e culminou na expulsão do treinador aos 38 minutos do segundo tempo.

"Não entendo a CBF. Um árbitro que teve uma postura dessa, se fosse avaliado, ia ter nota negativa, vem apitar um jogo decisivo como hoje. Usa todas bolas paradas para conversar com os jogadores para descansar. É inacreditável para nós. Queremos jogar futebol e temos que dar um bom espetáculo, mas não deixam, dá faltas e faltinhas. É inacreditável como VAR expulsa um minuto depois em um lance que foi a falta do Marcos Rocha sobre o Gerson, foi ridícula, uma das dez que ele marcou em qualquer toque. Um árbitro que precisa descansar durante o jogo alguma coisa está errado. A culpa não é nossa", continuou.

"Só podemos fazer uma coisa: exigir o máximo. Agora vamos ver se vamos recriminar ou punir, ou ver e tomar ilações. Há quinze dias, o Abel usou uma expressão que todos usamos há muitos anos, errado, sim. Hoje em dia não se pode dizer tudo que pensa. Passou uma hora teve que fazer comunicado. Vai ter que fazer outro para pedir desculpas por um gesto onde virou e disse: esse árbitro não tem coragem? Há quinze dias faltou coragem, contra o Botafogo. Onde estão os contextos? É o quinto jogo, quarto decisivo com esse árbitro. Um árbitro que vem aqui marcar falta e faltinhas, diga como suportamos isso? Resta a nós se vamos atacar ou não. por atacar por causa de um gesto e perguntou esse árbitro não tem coragem", seguiu.

O Palmeiras abriu o placar com Vitor Reis, no primeiro tempo. Flaco López chegou a ampliar, em um cabeceio, na etapa final, mas o lance foi anulado. João Martins também não poupou críticas às imagens oferecidas pelo VAR para analisar o impedimento na jogada.

"Não foi só hoje. Se olharmos para a bola, já está totalmente fora do pé. Nesses frames, faz diferença. Não é esclarecedor. No primeiro tempo, a vontade era tanta de anular o gol, não deu para o VAR entrar. Por que não tem o frame quando a bola estava no pé? Mas dar os parabéns ao Flamengo e nossa equipe. Conseguimos dar um bom espetáculo independente desses contextos externos que tem aqui no Brasil que parece que fala mais alto fora.. Esse jogo foi claro, sentimos na pele", declarou.

"São coisas que somadas tem importância. Ficamos de consciência tranquila. Estávamos preparados para isso. Quando saiu a nomeação, virei e perguntei ao Barros: mais uma vez esse senhor? Há dois anos atrás, o Wilton Pereira Sampaio foi um padrão. Não tem mais árbitro no Brasil? Há um comportamento que não deixa o futebol evoluir. Se não consegue, só tem uma coisa a se fazer, reformar-se. Pedimos exigência de todos, como exigimos do nosso trabalho. Pedimos para trabalhar e mudar. O sempre foi assim para nós não dá. Nãos nos contentamos. Trabalhamos para evoluir, dar um produto melhor. Tentamos, mas as vezes não conseguimos mais que isso", finalizou.