São Paulo x Cuiabá: veja onde assistir e informações do jogo pelo Brasileirão sub-20

As duas equipes se encontram na parte de baixo da tabela do Brasileirão sub-20. O São Paulo aparece na 14ª colocação, com 15 pontos ? foram quatro vitórias, três empates e nove derrotas até aqui. Já o Cuiabá figura na 12ª posição, com 21 pontos e um campanha de cinco triunfos, seis empates e cinco reveses.

O Tricolor paulista vive um bom momento na temporada. A equipe vem de vitória sobre o Sertãozinho, pelo Paulista da categoria, por 2 a 1. Nas últimas cinco partidas, o time somou três triunfos, um empate e apenas uma derrota. No Brasileiro, porém, não vence há duas rodadas.

Do outro lado, o Cuiabá não se encontra em uma grande fase. O Dourado não sabe o que é vencer há cinco partidas ? foram duas derrotas e três empates neste período. Sua última vitória aconteceu no dia 26 de junho, quando bateu o Atlético-GO por 2 a 0.