Red Bull Bragantino x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Para esta partida, o técnico Pedro Caixinha deve ter os retornos do zagueiro Pedro Henrique e do atacante Eduardo Sasha. Ambos se recuperaram de lesão e treinaram normalmente.

Do outro lado, o Athletico vinha em recuperação na temporada. No entanto, a derrota para o Grêmio, em casa, no fim de semana, ligou o sinal de alerta. O técnico Martín Varini poupou vários titulares na partida, visando justamente o duelo contra o Bragantino. O foco é na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO-SP X ATHLETICO-PR