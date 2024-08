Palmeiras x Fluminense: onde assistir e informações do jogo pelo Brasileirão sub-17

Situação na tabela e últimos jogos

O Verdão é o único time que segue com 100% de aproveitamento no Brasileiro sub-17, tendo vencido as cinco partidas disputadas até o momento, com 16 gols marcados e três sofridos. Na última, as Crias da Academia derrotaram o Cruzeiro por 2 a 0, em Minas Gerais, com dois gols do atacante Murilo Dourado.

Já o Fluminense ocupa o terceiro lugar, com sete pontos. O Flu busca se firmar no G4, zona de classificação para as quartas de final. No último compromisso, o Tricolor venceu o Internacional, no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, por 3 a 0.