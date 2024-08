Botafogo e Fortaleza dominam a seleção da 21ª rodada do Brasileirão; São Paulo tem um representante

Botafogo e Fortaleza dominaram a seleção da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta terça-feira, com quatro e três representantes, respectivamente. O São Paulo foi o único time paulista na escalação, com o goleiro Rafael.

O Botafogo goleou o Atlético-GO, por 4 a 1, no último sábado, no Antônio Accioly, e retomou a liderança do campeonato. O meia Luiz Henrique e o atacante Carlos Alberto balançaram as redes e entraram na seleção da rodada. O lateral direito Mateo Ponte e o volante Danilo Barbosa também representaram o Glorioso.

Arthur Jorge, do Botafogo, foi eleito o melhor técnico da 21ª rodada.