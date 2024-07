São Paulo busca empate com o Botafogo, mas termina primeiro turno fora do G4 do Brasileiro

O São Paulo buscou o empate com o Botafogo nesta quarta-feira, no Morumbis, por 2 a 2. O time saiu na frente, mas levou a virada ainda no primeiro tempo e teve que correr atrás do resultado na etapa final do jogo, válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Lucas e Ferreira marcaram para o Tricolor, enquanto Tiquinho Soares e Cuiabano fizeram os gols do Glorioso.

Com o resultado, o time comandado por Luis Zubeldía encerra o primeiro turno fora do G4. A equipe figura na sexta posição da tabela, com 32 pontos. Do outro lado, os cariocas seguem na liderança da Série A, com 40.

O próximo compromisso do São Paulo está agendado para sábado. A equipe tricolor enfrentará o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. Já o Botafogo recebe o Cruzeiro, no Nilton Santos. A bola também rola às 21h30 do mesmo dia.