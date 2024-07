Argentina marca no último lance e empata com o Marrocos na estreia do futebol nos Jogos Olímpicos

A Argentina empatou com o Marrocos, nesta quarta-feira, pela primeira rodada do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris. No estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Éttiene, a partida terminou empatada em 2 a 2.

Com o resultado, as duas seleções somam um ponto no grupo B. A outra partida da chave, entre Iraque e Ucrânia, acontece ainda nesta quarta-feira, às 14 horas (de Brasília).

A seleção argentina volta a campo neste sábado, às 10 horas, diante do Iraque. O Marrocos enfrenta a Ucrânia também no sábado, às 12 horas. As duas partidas são válidas pela segunda rodada do futebol nos Jogos Olímpicos.