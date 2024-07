Vanderlan exalta elenco do Palmeiras e destaca dificuldade em duelo contra o Fluminense no Maracanã

O lateral esquerdo Vanderlan deve ganhar sequência no Palmeiras. Com a grave lesão no joelho sofrida por Piquerez, o jovem voltou a ganhar oportunidade com Abel Ferreira na vitória alviverde sobre o Cruzeiro no Allianz Parque, por 2 a 0, no último sábado.

O defensor de 21 anos teve nova chance entre os titulares do Verdão após quase um mês. Ele celebrou os três pontos conquistados em casa e valorizou a confiança que recebeu dos companheiros de equipe.

"Foi muito bom, primeiramente pela vitória, isso já dá mais confiança para você. Acredito que a confiança vem do dia a dia, você treinar bem, se preparar bem, fazer as coisas bem. Quando eu entrei no jogo ali, sabia que meus companheiros confiavam em mim e me ajudam muito. Me senti muito bem, confiante, e espero que continue assim ao longo dessa sequência", disse o jogador.