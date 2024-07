Lesão de Ronald Araújo pode ajudar Vitor Roque no Barcelona

A lesão do uruguaio Ronald Araújo no Barcelona pode ajudar o atacante Vitor Roque. O clube catalão só poderá inscrever o brasileiro caso consiga se adequar as regras de fair-play financeiro do Campeonato Espanhol. Se a lesão do zagueiro o afastar dos gramados por mais de quatro meses, o Barça pode usar 80% do salário do jogador no período em que ele estiver afastado, o que ajudaria na inscrição de Vitor Roque, segundo o jornal espanhol AS.

O Barcelona se baseia no artigo 77 da LaLiga, que estabelece que o limite de custos de um elenco poderá ser ultrapassado por um período, caso a incapacidade de um jogador deste time ultrapasse a duração igual ou superior a quatro meses, a partir do momento em que ocorreu.