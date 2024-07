Contra o Fluminense, Dudu pode completar 450 jogos pelo Palmeiras e projeta: "Temos que entrar focados"

O atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, está perto de alcançar mais uma marca história com a camisa alviverde. O atleta está a um jogo de completar 450 partidas pelo clube e pode atingir essa marca no confronto desta quarta-feira, contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dudu foi titular da equipe no último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Allianz Parque. Essa foi a primeira vez em que ele começou jogando uma partida desde que voltou da recuperação da grave lesão no joelho, sofrida em agosto de 2023. O atleta de 32 anos valorizou a marca e sua trajetória no clube.

"É muito importante um jogador poder fazer história dentro do clube. Nesses 450 jogos, são 12 títulos e estou conseguindo fazer isso aqui no Palmeiras. Importante deixar o nome marcado no clube. Fico muito feliz por isso, completei 200 jogos dentro do Allianz Parque, então eu estou feliz por ter a confiança do Palmeiras e do torcedor. Sem eles, não seria capaz de completar esses recordes. Espero que eles continuem nos apoiando porque esse ano vai ser difícil, vamos entrar em um mês muito difícil e contamos com o apoio deles, com o carinho no estádio para estarmos fortes como sempre fomos durante estes anos", disse.