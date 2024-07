Botafogo anuncia a chegada de Pedro Martins para função de diretor de futebol

O Botafogo oficializou a chegada de Pedro Martins para o cargo de diretor de futebol. O dirigente teve passagens recentes por Cruzeiro e Vasco.

"É um prazer enorme fazer parte de um clube da grandeza do Botafogo. Tenho acompanhado a evolução da gestão na era SAF e terei a oportunidade de colaborar com esse crescimento. Chego muito animado com o desafio e agradeço ao John Textor, Thairo Arruda e Alessandro Brito pela confiança. Sou mais um 'escolhido'. Garanto muita dedicação para ajudar o Glorioso a conquistar os objetivos esportivos", celebrou.

Martins é formado em administração, com MBA em Indústria do Futebol na Universidade de Liverpool. Ele começou a carreira como gestor do departamento de informação no Athletico-PR.