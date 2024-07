Bicampeã olímpica, Thaísa busca mais uma medalha de ouro nos Jogos de Paris

Nesta segunda-feira, a central Thaísa, da Seleção Brasileira feminina de vôlei, comentou sobre sua expectativa para os Jogos Olímpicos de Paris e garantiu que o objetivo é a conquista de mais uma medalha. A atleta de 37 anos já levou o ouro em duas oportunidades na sua carreira (2008 e 2012).

"A minha ambição é buscar mais uma medalha olímpica, com certeza o ouro. O que me trouxe de volta é o amor a esse esporte que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e me mudou como pessoa. É o amor pelo esporte que me move na seleção brasileira e também no clube. É uma rotina muito cansativa, mas vale cada segundo. Quando chega um fim de carreira, no meu caso de seleção, é que a gente consegue entender a importância e a grandeza que tem tudo isso aqui", afirmou Thaísa.