Andy Murray anuncia aposentadoria do tênis após as Olimpíadas de Paris

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics



Competing for ?? have been by far the most memorable weeks of my career and I'm extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1

? Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024

Murray disputará a quinta e última Olimpíada de sua carreira. O tenista é o atual 121º do mundo. Sem ranking para entrar na chave olímpica, o britânico precisou de um convite da organização para jogar em Paris. Desde o início de 2024, havia a expectativa de que Murray se despediria das quadras oficialmente nos Jogos Olímpicos, o que ele confirmou nesta terça.

Em Paris, Murray jogará tanto na chave de simples quanto nas duplas, ao lado de Dan Evans. Na programação olímpica, o tênis começa no dia 27, sábado.