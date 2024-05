Cruzeiro bate Unión La Calera-CHI pela Sul-Americana e assegura vaga nos playoffs

?? Centro de Willian y gol de Matheus Pereira para el triunfo de @Cruzeiro ?? en la jornada de CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/Gh5NMzAMvm

? CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 17, 2024





Como as próximas duas rodadas do Brasileirão foram adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, a Raposa volta aos gramados apenas no dia 30, daqui duas semanas, para enfrentar, no Mineirão, a Universidad Católica-EQU, às 21h (de Brasília). Já o Unión La Calera, na segunda-feira, encara o Unión Española, fora de casa, às 19, pelo Campeonato Chileno.

O gol do Cruzeiro foi anotado aos sete minutos da etapa inicial. William fez bela jogada pela direita e cruzou para a área. Matheus Pererira, então, apareceu e, com um carrinho, completou para o fundo das redes.