Alex Sandro, Welington e mais: entenda os planos do São Paulo para a lateral esquerda

O São Paulo já tem traçado o seu plano para não deixar a lateral esquerda desguarnecida em um futuro próximo. Com dificuldades para renovar com Welington, a diretoria não conta com um orçamento capaz de contratar grandes atletas da posição, embora Alex Sandro, da Juventus, tenha tido seu nome ventilado no clube, e age com cautela nos bastidores para suprir uma das principais carências do elenco tricolor.

Atualmente o São Paulo está determinado a renovar o contrato de Welington. A negociação com o empresário do jogador se arrasta há muito tempo e até agora as partes não conseguiram entrar em um acordo. A partir de julho, inclusive, o lateral esquerdo pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Tricolor de graça ao fim do ano.

"O São Paulo já fez inúmeras propostas, continua conversando. Acreditamos no bom senso do atleta, clube que formou o atleta e está valorizando ele ao extremo. Acreditamos no atleta, em seus empresários. O técnico Zubeldía está conversando com o atleta, mostrando a importância dele no elenco. Está jogando o Patryck, mas ele [Welington] está voltando [de lesão]. Estamos confiantes, mas dentro da nossa limitação orçamentária", afirmou o presidente são-paulino, Julio Casares.