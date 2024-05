Marcos Rocha pede 'virada de chave' e projeta duelo difícil contra o Del Valle

Em seu último compromisso antes de voltar à Libertadores, o Verdão não teve nada a comemorar. No último domingo, o Palmeiras perdeu do Athletico-PR, por 2 a 0, na Arena Barueri. O duelo foi válido pela sexta rodada do Brasileirão e deixou o time na oitava posição, com oito pontos.

Classificação e jogos Libertadores

"Quando se perde dentro de casa, gera uma desconfiança, um burburinho de fora para dentro do clube, mas nós, jogadores, comissão técnica e funcionários, estamos todos engajados em um só objetivo de fazer o melhor para o Palmeiras. O Abel sempre frisa que não venceremos todas, mas temos que estar preparados para as derrotas. Temos de olhar para dentro do ambiente e ver o que precisamos melhorar, acrescentar para superar os nossos adversários. O importante é termos todos a cabeça tranquila e continuar trabalhando com bastante alegria, responsabilidade e comprometimento", disse o lateral.

Buscando confirmar a vaga nas oitavas e brigando pela liderança geral da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Del Valle nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

Agora, sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!