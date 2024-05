Quem substituirá Aníbal? Abel pode improvisar de propósito; veja opções

Zé Rafael durante Palmeiras x Inter de Limeira Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O meio-campista foi a solução que Abel Ferreira encontrou para o Palmeiras no ano passado na posição de primeiro volante, justamente pela não contratação de Aníbal Moreno. Zé fez uma grande dupla com Richard Ríos e ambos terminaram o Brasileirão do ano passado como titulares. O camisa 8 pode ser a escolha de Abel para o jogo de hoje.

No entanto, Zé se lesionou no jogo de volta da final do Paulistão e só voltou a ter minutos no início do mês na partida contra o Cuiabá. No fim de semana, contra o Athletico-PR, ele jogou por 82 minutos como camisa 5 ao lado de Gabriel Menino, e eles não foram bem juntos.

Luan

Luan celebra gol marcado pelo Palmeiras contra a Ponte Preta Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Outra alternativa que Abel utilizou no ano passado foi o zagueiro Luan atuando como volante. O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0, no segundo turno do Brasileirão do ano passado, com uma trinca de meio-campo formada por Luan, Fabinho e Richard Ríos.