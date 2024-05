Athletico vence o Palmeiras em tarde de Veiga vilão e reassume liderança

Na etapa final, o Palmeiras tirou até o zagueiro Luan e foi para cima, mas o Athletico ampliou com gol contra de Gustavo Gómez. Nem a expulsão de Esquivel aos 21 minutos fez o Verdão reagir.

Classificação e jogos Brasileirão

O Athletico reassume a liderança do Brasileirão, com 13 pontos, após o Flamengo derrotar o Corinthians no sábado (11). O Palmeiras é apenas o oitavo, com oito.

O Verdão voltará a campo para enfrentar o Independiente del Valle, quarta, pela Libertadores, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Athletico receberá o Danubio pela Sul-Americana.

Athletico se impõe

O primeiro tempo na Arena Barueri foi equilibrado, mas o Athletico criou mais chances que o Palmeiras.

O Verdão teve a posse de bola, mas não conseguiu controlar o jogo. Enquanto isso, o Furacão se armou para os contra-ataques. A estratégia dos visitantes funcionou melhor.