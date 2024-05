Palmeiras x Independiente del Valle: onde assistir ao jogo da Libertadores

Palmeiras x Independiente del Valle -- 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 15 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta, apenas para SP, RS, PR e cidade de Caruaru), ESPN (TV fechada) e pelo Star+ (serviço de streaming)

