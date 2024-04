Red Bull Bragantino empata contra o Fortaleza e perde chance de retomar a ponta do Brasileiro

O jogo

O Fortaleza precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. Kervin Andrade recebeu na entrada da área e bateu forte, no cantinho, vencendo o goleiro Cleiton, que ainda se esticou todo na intenção de fazer a defesa, mas não conseguiu evitar o gol.

Mais tarde, aos 26, o Fortaleza quase ampliou com Marinho, que fingiu que ia chutar para o gol, cortou a marcação e bateu com a perna direita, por cima do travessão. O Red Bull Bragantino respondeu no minuto seguinte com Sasha, completando de cabeça a cobrança de escanteio e exigindo boa defesa de João Ricardo.

Aos 39, porém, não teve jeito. Após cobrança de escanteio, Nathan Mendes desviou de cabeça e Sasha apareceu no segundo pau para completar para o fundo das redes com um peixinho, deixando tudo igual para o Red Bull Bragantino na Arena Castelão.

Antes do intervalo o Fortaleza ainda teve mais uma boa oportunidade de ir para o vestiário com a vantagem no placar, mas Cleiton voou no canto para defender o cabeceio de Renato Kayzer e evitar o segundo gol dos donos da casa.

No segundo tempo as duas equipes promoveram algumas alterações na intenção de passar à frente no placar, mas o jogo ficou muito concentrado entre as intermediárias. Faltava espaço e capricho para Fortaleza e Red Bull Bragantino chegarem ao gol adversário.