Alexsander lamenta derrota e avalia atuação do Fluminense: "Fizemos um bom jogo"

Fim de jogo.

O Flu volta a campo na quinta-feira, contra o Cerro Porteño, pela @LibertadoresBR.

Com o resultado, os cariocas seguem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, com apenas cinco pontos conquistados.

O Fluminense passa a focar na Libertadores. Os tricolores recebem o Cerro Porteño-PAR, nesta quinta-feira, no Maracanã. O Tricolor Carioca entra em campo pelo Brasileirão apenas no próximo dia 25, no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos.